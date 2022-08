Senadora americana Marsha Blackburn chega a Taiwan

A senadora americana Marsha Blackburn chegou a Taiwan na noite desta quinta-feira (25), tornando-se a quarta personalidade política de seu país a visitar a ilha este mês.



As tensões entre a China e os Estados Unidos atingiram seu ponto mais alto em décadas após a visita da presidente da Câmara de Representantes Nancy Pelosi, que desencadeou uma demonstração de força militar sem precedentes de Pequim em torno de Taiwan no começo de agosto.



O avião do governo americano levando Blackburn, uma republicana do estado do Tennessee, pousou no aeroporto Songshan de Taipé pouco antes da meia-noite.



"Acabo de aterrissar em Taiwan para enviar uma mensagem à China: não vamos nos deixar intimidar", destacou no Twitter.



A China reivindica esta ilha autônoma, dotada de um regime democrático, como parte de seu território e se comprometeu a recuperá-la um dia, à força se necessário.



Pelosi foi a mais alta dirigente do Congresso americano a visitar Taiwan em décadas.



Uma semana depois de sua visita, a China enviou navios de guerra e aviões de combate ao redor da ilha, e realizou as maiores manobras militares deste tipo desde meados do anos 1990.