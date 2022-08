Um milhão de mortes por covid no mundo desde janeiro (OMS)

A pandemia de covid-19 causou um milhão de mortes em todo o mundo desde janeiro, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira, pedindo aos governos que acelerem a vacinação de suas populações.



"Passamos o trágico marco de um milhão de mortes por covid-19 desde o início do ano", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva.



O chefe da agência de saúde da ONU pediu aos governos de todos os países que redobrem seus esforços para vacinar todos os profissionais da saúde, idosos e outros grupos especialmente expostos ou vulneráveis, para alcançar uma cobertura vacinal de 70% para toda a população.



Em janeiro de 2022, a OMS, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e seus parceiros criaram a Aliança para a Entrega da Vacina contra a covid-19, com o objetivo de facilitar a distribuição de doses em 34 países onde a cobertura vacinal é inferior a 10%, dos quais todos, exceto 6, estão na África.



Tedros comemorou que restam apenas 10 Estados com cobertura abaixo de 10%, embora "ainda haja muito a fazer".



O chefe da OMS alertou que um terço da população mundial ainda não está vacinado, incluindo dois terços dos profissionais de saúde e três quartos dos idosos em países de baixa renda.



De acordo com as últimas estatísticas da agência, a pandemia de covid é responsável por 6,45 milhões de mortes em todo o mundo desde que os primeiros casos surgiram no final de 2019 na China.