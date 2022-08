Wall Street interrompe série de quedas com leve alta

A bolsa de Nova York fechou nesta quarta-feira (24) com leve alta em um mercado com pouca operação e depois de três sessões de queda, à espera da conferência de banqueiros centrais em Jackson Hole, entre quinta-feira e sábado.



O Dow Jones fechou em alta de 0,18% a 32.969,23 pontos. O tecnológico Nasdaq subiu 0,41% a 12.431,53 unidades e o S&P; 500 registrou alta de 0,29% a 4.140,77 pontos.



"O mercado teve uma pequena recuperação, talvez um alívio antes do discurso de Jerome Powell (presidente do Federal Reserve, Fed, banco central americano) na sexta-feira, após várias sessões de baixa", resumiu Peter Cardillo, da Spartan Capital.



Os mercados aguardam desde o início da semana o discurso de Powell durante este simpósio internacional de bancos centrais. O presidente do Fed vai falar às 14H00 GMT (11h de Brasília) em Jackson Hole, Wyoming.



Os investidores esperam um sinal do que ocorrerá com as taxas de juros: o Fed deixará de aumentar fortemente suas taxas básicas de juros para combater a inflação sob o risco de acentuar a desaceleração econômica que surge no horizonte em todo o mundo ou poderá mudar de tom, adotando uma política mais flexível?



Na quinta-feira será conhecida a segunda estimativa do PIB dos Estados Unidos para o segundo trimestre e deveria confirmar a contração apontada nos primeiros dados para este período (-0,9% na projeção anual).



Na sexta-feira, um indicador crucial da inflação será conhecida antes do discurso de Powell. Trata-se do índice PCE, o medidor de referência do Fed, que confirmará se o aumento dos preços se moderou como insinuou o índice de preços ao consumidor, PCI, há alguns dias (8,5% de inflação em 12 meses até julho contra 9,1% em junho).



