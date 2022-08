Antiguidades danificadas por explosão em Beirute ganham nova vida

Danificados pela explosão que devastou Beirute em 2020, delicados recipientes de vidro, alguns dos quais muito antigos, recuperaram a sua integridade, após um trabalho minucioso no Museu Britânico, onde eles serão exibidos.



"É uma história de quase destruição, de superação e colaboração", disse Hartwig Fischer, diretor da famosa instituição cultural britânica, nesta quarta-feira. "Dois anos após a explosão em Beirute, estamos felizes em expor esses antigos recipientes de vidro", que irão retonar ao Líbano até o fim do ano.



As peças estavam em uma vitrine da Universidade Americana de Beirute (AUB) quando a onda de choque da explosão no porto, a 3 km de distância, a derrubou. Das 74 peças que caíram, apenas duas foram recuperadas intactas. Especialistas restauraram 26, incluindo os oito em exibição, e esperam reabilitar em breve pelo menos metade das 46 restantes.



O Museu Britânico e a AUB começaram a colaborar nesse projeto em 2021. Os conservadores concordaram com a necessidade de restabelecer a integridade estrutural dos recipintes, mas decidiram não eliminar as rachaduras e imperfeições estéticas dos objetos reconstituídos, como forma de lembrar a tragédia de 4 de agosto de 2020, que deixou mais de 200 mortos, 6.500 feridos e devastou bairros inteiros.



Os objetos, oriundos das habilidades dos gregos, bizantinos e muçulmanos, mostram a evolução das técnicas dos sopradores de vidro no Oriente Médio.