Mais de 340.000 afetados no Chade em dois meses de inundações

Mais de 340.000 pessoas foram afetadas desde o final de junho por inundações no Chade, de acordo com um balanço provisório da ONU consultado nesta quarta-feira (24) pela AFP.



"O saldo provisório das inundações é de 341.056 pessoas afetadas (ou seja, 55.123 famílias) em 11 das 23 províncias", incluindo a capital N'Djamena, informou em comunicado o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).



Chuvas torrenciais atingem há semanas este país da África Central, um dos menos desenvolvidos do planeta.



As pessoas "afetadas" são aquelas que tiveram que "deixar suas casas" e que "perderam (parte ou toda a sua) propriedade", disse à AFP o escritório do OCHA no Chade.