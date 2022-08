O corpo de uma mulher que foi arrastada por uma inundação repentina em um parque nacional de Utah, Estados Unidos, foi recuperado, informaram funcionários do parque na terça-feira.



Jetal Agnihotri, de 29 anos, nascida no Arizona, foi uma das várias pessoas que desapareceram na sexta-feira depois que as inundações repentinas afetaram uma área do Parque Nacional de Zion.



A área de Narrows do parque, conhecida por seus desfiladeiros imponentes, foi atingida pelas águas.



Um visitante ferido foi arrastado por centenas de metros rio abaixo pela inundação, enquanto outros ficaram bloqueados até a chegada dos guardas florestais, informou o Serviço Nacional de Parques.