Simpatizantes do líder xiita Sadr acampam em frente à mais alta instância judicial

Centenas de apoiadores do líder xiita iraquiano Moqtada Sadr iniciaram nesta terça-feira (23) um protesto diante Conselho Supremo da magistratura em Bagdá, em pleno combate pelo futuro político do Iraque.



Os 'sadristas' "instalaram barracas" diante da principal instância judicial do Iraque, localizada do lado de fora da muito vigiada Zona Verde, segundo a agência de notícias estatal INA



Eles exibem faixas que pedem "a dissolução da Assembleia Nacional" e uma "luta contra a corrupção", segundo fotos e vídeos divulgados pelos responsáveis da corrente sadrista.



O impasse é total no Iraque, onde as forças políticas xiitas se enfrentam desde as eleições legislativas de outubro de 2021 sobre o nome do próximo primeiro-ministro.



Moqtada Sadr é um líder religioso e político a quem centenas de milhares de iraquianos obedecem à risca. Sua formação é a maior no parlamento.



A Corrente Sadrista pede a dissolução do Parlamento, eleições legislativas antecipadas e uma mudança na Constituição que permita ao vencedor das eleições o direito de formar um governo, o que não acontece atualmente.



Por outro lado, a coalizão Marco de Coordenação, formada por facções xiitas pró-Irã, exige a formação de um novo governo para acabar com meses de estagnação. Também recorreu a protestos em acampamentos para mostrar sua capacidade.



Após as últimas eleições gerais, realizadas há dez meses, as negociações pós-eleitorais entre o bloco de Sadr - o maior da Câmara - e outras facções não foram bem-sucedidas, de modo que o país não conseguiu nomear um novo governo, primeiro-ministro ou presidente.



O Marco de Coordenação reúne o partido do ex-primeiro-ministro Nuri al Maliki (ex-inimigo de Sadr) e Hashed al Shaabi, uma ex-rede paramilitar pró-iraniana agora integrada às forças de segurança.