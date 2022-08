Bolsonaro diz que aceitará resultado se eleições forem 'limpas'

O presidente e candidato Jair Bolsonaro declarou nesta segunda-feira que aceitará o resultado das eleições presidenciais de outubro se as mesmas forem "limpas e transparentes", em entrevista ao "Jornal Nacional" da TV Globo.



O líder direitista questionou sem apresentar provas a confiabilidade das urnas eletrônicas do país, alimentando temores de que possa não reconhecer uma eventual derrota contra o candidato favorito nas pesquisas de opinião, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Ao ser perguntado se irá respeitar os resultados, Bolsonaro respondeu, diante da insistência do apresentador: "Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes."



Bolsonaro foi entrevistado pelo grupo Globo, um dos mais críticos de sua gestão e alvo do presidente quando o mesmo costuma atacar o jornalismo. Em seus quase quatro anos de mandato, Bolsonaro priorizou veículos afins e pequenos e, principalmente, as redes sociais como forma de se comunicar com a população.



Nos 40 minutos de entrevista, Bolsonaro defendeu seus ataques ao sistema eleitoral - ele garante que houve fraude nas eleições de 2018 - alegando que buscava apenas transparência. No entanto, adotou um tom mais moderado ao se referir à Justiça e afirmou que sua relação com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, muito tensa até recentemente, está "pacificada".



O presidente também negou ter cometido erros durante a gestão da pandemia, que já deixou mais de 680 mil mortos no país, apesar de ter chamado o novo coronavírus de "gripezinha" e desdenhado das medidas de distanciamento e vacinação.



Bolsonaro tinha as palavras "Nicarágua", "Argentina", "Colômbia" e "Dario Messer" escritas na palma de sua mão esquerda. No entanto, nenhum desses temas foi discutido. Em 2018, o então candidato havia feito o mesmo e a imagem de sua mão com as palavras "Deus", "família" e "Brasil" viralizou nas redes sociais.



A equipe de checagem de fatos da AFP constatou que, apesar de Bolsonaro ter dito que o Brasil talvez seja "o único país do mundo com deflação", pelo menos outros oito países registraram queda nos preços em julho. Ele também afirmou que nunca insultou juízes do STF, apesar de ter chamado Moraes de canalha no último 7 de setembro, verificou a equipe da AFP.