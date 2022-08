Inundações atingem parques naturais no oeste dos EUA

Enchentes arrastaram turistas e provocaram evacuações no oeste dos Estados Unidos em um fim de semana marcado por chuvas torrenciais, no mais recente desastre climático que assola a região e seus famosos parques naturais.



Uma mulher seguia desaparecida nesta segunda-feira após ser arrastada na sexta-feira por uma corrente no Parque Nacional Zion de Utah, famoso por seus penhascos e cânions.



A cheia repentina também deixou outro turista ferido, que foi empurrado pela corrente por centenas de metros até ser resgatado, informou a agência especializada em parques naturais, NPS.



Ao menos 200 visitantes tiveram que ser evacuados após ficarem presos por horas nas cavernas do Parque Nacional de Carlsbad, no Novo México.



As inundações ocorreram após fortes chuvas no sudoeste do país, afetado há mais de 20 anos por uma constante seca.



Chris Rasmussen, do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS), explicou na semana passada à AFP que "se a água cai durante um intervalo curto de tempo, escorre" em vez de "realmente ser absorvida", o que no fim das contas não alivia a seca.



De acordo com o NWS, o norte do Texas e algumas áreas do Mississipi podem receber até 180 milímetros de chuva durante esta semana.



"A maior parte dessa chuva será benéfica e bem-vinda devido aos efeitos da seca atual (...), mas existem ainda chances de cheia em áreas urbanas e com sistema de drenagem deficientes", advertiu o serviço.



Nesta segunda-feira, foram emitidos alertas de enxurradas nos arredores de Dallas, no norte do Texas.



A atividade humana, particularmente o uso de combustíveis fósseis, tem causado o aquecimento global, que contribui para exacerbar os fenômenos meteorológicos, cada vez mais frequentes e violentos.