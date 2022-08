Rapper Fetty Wap se declara culpado de cumplicidade em tráfico de drogas

O rapper Fetty Wap se declarou culpado nesta segunda-feira (22) de cumplicidade em tráfico de drogas em um tribunal dos Estados Unidos e permanecerá detido à espera de sua sentença de prisão.



O rapper de "Trap Queen", cujo nome de registro é Willie Junior Maxwell II, se declarou culpado de distribuição e posse de cocaína, a principal acusação atribuída a ele.



Ele foi detido pela primeira vez no outono passado, acusado de que ele e outros cúmplices transportaram, distribuíram e venderam mais de 100 quilos de cocaína, heroína, fentanil e crack através de Long Island e Nova Jersey entre junho de 2019 e junho de 2020.



Agora pode ser condenado a uma pena mínima de 5 anos. O acordo de culpabilidade lhe permite se livrar de uma vida atrás das grades caso seja condenado por todas as acusações.



O rapper não pediu para ser libertado sob fiança e permanece sob custódia, esperando a sentença em data ainda não agendada.



A princípio, agentes do FBI detiveram Maxwell em 28 de outubro de 2021 no estádio de beisebol Citi Field no Queens, em Nova York, onde tinha previsto se apresentar no festival de música Rolling Loud.



O rapper ganhou reconhecimento quando seu single de estreia, "Trap Queen", chegou ao número dois das paradas americanas em 2015.



