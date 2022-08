Kim Kardashian e Stallone entre famosos que descumprem regras por seca nos EUA

No estado americano da Califórnia, muito afetado pela seca, celebridades como Kim Kardashian e Sylvester Stallone receberam advertências das autoridades por burlar repetidamente em suas residências o racionamento de água, reportou nesta segunda-feira (22) o Los Angeles Times.



Estritos limites de consumo de água estão em vigor em partes do sul da Califórnia, incluindo as abastadas cidades de Calabasas e Hidden Hills. O oeste dos Estados Unidos enfrenta seu 23º ano seguido de seca, agravada pelas mudanças climáticas causadas pela atividade humana.



No entanto, mais de 2 mil moradores dessas exclusivas áreas ao norte de Los Angeles, conhecidas por seus jardins verdes e piscinas gigantes, continuam ultrapassando os limites, às vezes em proporções impressionantes.



As estrelas de reality shows Kim e Kourtney Kardashian estão entre os reincidentes de junho, segundo o jornal, com base em informações obtidas por meio da Lei de Registros Públicos.



Uma mansão de Hidden Hills e um lote adjacente de propriedade de um fundo fiduciário vinculado a Kim Kardashian excederam sua cota de água em um total de 1,05 milhão de litros no mês, enquanto a propriedade de sua irmã Kourtney em Calabasas superou em 379 mil litros.



Por sua vez, a propriedade do protagonista de "Rocky" em Hidden Hills, avaliada em 18 milhões de dólares, ultrapassou os limites de água em junho em quase 900 mil litros, ou 533%, depois de gastar no mês anterior 740 mil litros a mais que o permitido.



Os infratores reincidentes recebem primeiro multas de centenas de dólares, mas podem acabar tendo seu fornecimento reduzido a gotas.



As autoridades hídricas locais já instalaram dispositivos de restrição do fluxo nas válvulas de vedação de cerca de 20 propriedades, informou o LA Times.



Um representante das Kardashian não respondeu de imediato a solicitação de comentários da AFP.



O advogado de Stallone disse ao jornal que a situação poderia estar "distorcida" para uma propriedade que tem cerca de 500 árvores, dizendo que seu cliente havia instalado "de forma pró-ativa" um sistema de irrigação por gotejamento e deixado algumas plantas morrer.



Entre os famosos citados na reportagem estão também o humorista Kevin Hart e o ex-astro do basquete Dwyane Wade.