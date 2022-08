Equipes de resgate encontram mais dois corpos em escombros de mausoléu xiita no Iraque

Dois corpos foram encontrados nesta segunda-feira entre os escombros de um santuário xiita na região central do Iraque, que desabou parcialmente em um deslizamento de terra, o que eleva para sete o número de vítimas fatais.



"Infelizmente, encontramos nesta manhã dois corpos, o de um homem e o de uma mulher, sob os escombros do Qattarat do imã Ali, um santuário perto da cidade de Kerbala", no centro do Iraque, disse à AFP Jawdat Abdelrahman, diretor da Defesa Civil.



Até o momento foram recuperados sete corpos dos escombros do local de peregrinação: quatro mulheres, dois homens e uma criança.



Três crianças foram resgatadas e estão hospitalizadas.



O deslizamento de terra aconteceu no sábado à tarde, quando uma parte do muro de pedra que cerca o mausoléu se desprendeu e caiu sobre o edifício.



A tragédia provocou grande comoção no Iraque, que tem população majoritariamente muçulmana xiita. O mausoléu atrai milhares de peregrinos a cada ano e é dedicado ao imã Alí, genro do profeta Maomé e figura fundadora do islã xiita.