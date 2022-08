Ecologistas da RDCongo contrários ao petróleo sofrem ameaças

Organizações de defesa do meio ambiente, entre eles o Greenpeace Africa, alertaram nesta segunda-feira (22) sobre as ameaças que sofrem por se oporem à venda em leilão de zonas petrolíferas na República Democrática do Congo (RDC).



Três semanas depois das licitações lançadas pelo governo para 30 blocos petrolíferos e gasíferos na RDCongo, "os defensores do meio ambiente continuam enfrentando ameaças diretas", asseguram em um comunicado oito destas organizações.



Além do Greenpeace, os signatários são, entre outros, a Rainforest Foundation e a Rede para a Conservação e a Reabilitação dos ecossistemas florestais (CREF).



"Declarações de alguns ministros do governo congolês atiçaram o fogo", afirmam as organizações.



Além disso, "exigem que as autoridades adotem um discurso mais tolerante e tomem medidas para proteger os direitos dos defensores do meio ambiente".



O governo da RDCongo lançou no fim de julho licitações para a exploração de 27 blocos petrolíferos e 3 gasíferos, prometendo zelar pelo respeito às normas ambientais.



Em uma declaração anterior, o Greenpeace tinha denunciado projetos de exploração petrolífera e gasífera, alertando para as consequências catastróficas que teriam para as comunidades ribeirinhas, a biodiversidade e o clima, pois afetam em especial um complexo rico em pântanos.



A organização advertiu, então, para a "maldição do petróleo" e a "violência e pobreza" que provoca.



"Depois, os militantes receberam uma enxurrada de ameaças nas redes sociais, inclusive acusações de traição (...) e ameaças de morte", destacam os signatários.



Também foram registrados "telefonemas anônimos", acrescentaram.