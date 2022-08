Irã suspende da bolsa seu maior produtor de aço por corrupção

O maior produtor de aço do Irã foi suspenso da bolsa de Teerã após um informe parlamentar que menciona subornos no valor de US$ 3 bilhões, reportou a imprensa local.



O diretor-executivo da Bolsa de Teerã (TSE), Mahmud Gudarzi, informou à agência Fars que as ações da Mobarakeh Steel Company foram suspensas "por causa de dúvidas sobre a transparência das informações" fornecidas pelo grupo.



Este anúncio ocorre dias depois que um relatório detalhado do Parlamento acusou a direção da Mobarakeh, com sede na província de Isfahan, de 90 delitos, incluindo fraude, nepotismo e tráfico de influência no total de 3 bilhões de dólares entre 2018 e 2021.



O relatório, de 295 páginas, diz que o grupo pagou importantes quantias a ministérios, instituições judiciais, prefeituras, TV estatal, polícia, deputados e imames, segundo a Fars.