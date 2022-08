Emirados enviam embaixador ao Irã após seis anos de ausência

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram neste domingo (21) o envio de um embaixador ao Irã, seis anos depois da redução de sua representação diplomática em apoio à Arábia Saudita.



Vários países do Golfo reduziram o nível de sua representação diplomática no Irã em 2016, após o saque da embaixada da Arábia Saudita em Teerã por manifestantes que protestavam contra a execução, em Riade, de um importante líder religioso xiita, Nimr al-Nimr.



Em julho, Abu Dabi, que pratica uma nova diplomacia de aproximação com antigos rivais, como a Turquia, tinha expresso sua intenção de nomear em breve um embaixador no Irã, no âmbito desta política de "desescalada" no Oriente Médio.



"O embaixador dos Emirados Árabes Unidos na República Islâmica do Irã retomará suas funções nos próximos dias", anunciou o Ministério das Relações Exteriores emiradense.



O representante será Saif Mohamed al Zaabi, ex-embaixador do país no Irã, informou a fonte.



Sua missão será "contribuir para o avanço das relações bilaterais" para responder aos "interesses comuns aos dois países e a toda a região".



Os Emirados sempre mantiveram uma forte relação econômica com a República Islâmica.



Os Emirados normalizaram suas relações com Israel em 2020, comprometendo-se, no entanto, em buscar uma política de apaziguamento com seus antigos rivais, como Turquia, Catar e Irã.