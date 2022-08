Enchentes deixam ao menos 20 mortos no Afeganistão

Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 3.000 casas foram destruídas durante enchentes provocadas por fortes chuvas no leste do Afeganistão, disseram autoridades neste domingo.



As fortes chuvas que atingiram partes da província de Logar nas últimas 24 horas mataram 20 pessoas, incluindo nove crianças, e feriram 30, de acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete do governador.



As inundações também destruíram dezenas de canais de irrigação e quase 5.000 hectares de terras agrícolas, principalmente pomares, acrescentou a fonte. Cerca de 2.000 cabeças de gado também morreram nas enchentes.



Forças de segurança e ONGs evacuaram os feridos para áreas seguras depois que suas casas foram destruídas, diz o documento.



"Pedimos à comunidade internacional... que fique com os afegãos neste momento crítico e não poupe esforços para ajudar as vítimas", disse o porta-voz do governo Bilal Karimi em comunicado.