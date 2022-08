Juiz peruano decide no domingo se põe cunhada de Castillo em prisão preventiva

Um juiz peruano decidirá neste domingo se porá em prisão preventiva por três anos a cunhada do presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, como pede o Ministério Público, devido a suspeitas de participação em uma rede de corrupção.



"O Terceiro Juizado de Investigação Preparatória Nacional [...] programou para este domingo, 21 de agosto, às 4 da tarde [18h de Brasília], a audiência de prisão preventiva contra Yenifer Paredes", informou o Poder Judiciário no Twitter.



Paredes, de 23 anos, e o prefeito do distrito de Andía (norte), José Medina, estão detidos desde a semana passada por um prazo preliminar de dez dias, acusados de integrar uma rede de corrupção e lavagem de dinheiro, que seria chefiada pelo presidente peruano, segundo o MP.



Os procuradores revistaram o Palácio do Governo, em Lima, e a residência da família de Castillo em Cajamarca (norte), em busca de Paredes, que após passar um dia foragida, se entregou ao Ministério Público em 10 de agosto.



"Não temos conhecimento dos argumentos que a procuradoria apresentaria" neste domingo na audiência judicial, disse à AFP o advogado de Paredes, José Dionicio Quesnay.



Segundo Quesnay, isso o impede de "preparar uma defesa técnica eficaz" e alegou que o Ministério Público levou o caso adiante de forma "muito apressada e desorganizada".



O prazo de detenção de Paredes terminava neste sábado, o que levou a justiça a programar incomumente uma audiência para o domingo, segundo o advogado.



Yenifer Paredes é a quarta pessoa do entorno do Presidente investigada pelo MP, que também faz uma averiguação sobre a esposa de Castillo, Lilia Paredes, por supostamente ser a coordenadora de uma rede de corrupção, segundo documentos judiciais publicados pelo jornal La República neste sábado.



O Ministério Público acredita que a primeira-dama, de 49 anos, "se encarregava de viabilizar, financiar e dar celeridade aos projetos de investimento público [...] através de sua irmã, Yenifer Paredes, com conhecimento e autorização de seu esposo", destacou o La República.



"Com mentiras de suposta fuga, pretende-se montar uma solicitação de impedimento de saída do país contra minha esposa [...] Não pode fugir aquele que é inocente. Fica no Peru", tuitou Castillo na sexta-feira.



Os procuradores "também atacaram" Yenifer, que "está passando os piores momentos de sua vida" na prisão, acrescentou.



Castillo, um professor rural de 52 anos, está o poder há um ano, e além do cerco do Ministério Público, enfrentou duas tentativas de destituição do Congresso.