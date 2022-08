Presidente do Equador é submetido com sucesso a cirurgia nos EUA

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, foi submetido com sucesso a uma cirurgia nos Estados Unidos para tratar um melanoma descoberto recentemente, informou o governo neste sábado (20).



Lasso "foi submetido a um procedimento cirúrgico complementar de caráter preventivo, que foi bem sucedido", destacou em nota a secretaria de Comunicação do Executivo.



O presidente anunciou na terça-feira, pouco antes de viajar para Houston, que se submeteria a exames médicos depois de ter diagnosticado o melanoma, um tipo de câncer de pele que, segundo o presidente, não representa uma ameaça à sua vida.



O presidente confirmou neste sábado pelo Twitter que "a operação para extrair o melanoma, localizado na pálpebra inferior direita, foi bem sucedida".



"Estou bem de saúde e voltarei hoje ao Equador para continuar com minhas funções. Obrigado a todos por suas orações", acrescentou.



A volta está prevista para este domingo.



Lasso, de 66 anos, foi operado no Equador em 29 de julho para a extração de um carcinoma na mesma pálpebra, após o que foi submetido a uma biópsia.



O presidente equatoriano assumiu o cargo em maio de 2021 e um mês depois se submeteu nos Estados Unidos a uma operação na qual teve retirado um cisto na região lombar, resultante de um erro médico ocorrido anos atrás e que o obrigava a usar uma bengala.



