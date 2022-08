Diretora de jornal opositor é presa na Guatemala

A polícia guatemalteca prendeu uma diretora do jornal de oposição El Periódico, cujo chefe José Ruben Zamora está preso e acusado de lavagem de dinheiro após denunciar corrupção no governo, informou a Promotoria neste sábado.



Flora Silva, gerente financeira da Aldea Global S.A. (El Periódico), foi presa na noite de sexta-feira sob acusação de conspiração para lavagem de dinheiro depois de uma busca em sua casa na Cidade da Guatemala, detalhou o Ministério Público em um comunicado.



"Silva (...) teria instruído o pessoal sob sua responsabilidade a preparar papelada para suportar uma transação monetária, além disso teria coordenado a entrega da referida transação e informado" Zamora "de todos os movimentos realizados para que pudesse por sua vez, comunicar-se com o (banqueiro) Ronald García", acrescentou.