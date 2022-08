Corpo do ex-presidente angolano Dos Santos sai de Barcelona com destino a Luanda

O corpo do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, falecido na Espanha no mês passado, partiu neste sábado (20) de Barcelona com destino a Luanda, capital de Angola, segundo um comunicado do governo citado pelos veículos de comunicação oficiais.



Um advogado da viúva do ex-presidente confirmou à AFP que os restos mortais partiram num "voo privado da Angolan Airlines".



"Na sexta fizemos todos os preparativos, papéis para alfândega, embalsamamento, fizemos tudo e, de fato, esta manhã ele está voando para Angola", disse Josep Riba Ciurana, advogado de Ana Paula dos Santos.



Dos Santos, que governou esta nação africana rica em petróleo com mão de ferro de 1979 a 2017, morreu em Barcelona em 8 de julho, aos 79 anos, após sofrer um ataque cardíaco.



Desde então, a questão de quando e onde ele será enterrado opôs o governo angolano e sua viúva com alguns de seus filhos.



Na quarta-feira, um tribunal de Barcelona decidiu que o corpo deve ser entregue a Ana Paula dos Santos e pode ser repatriado para Angola.



Após a resolução, a advogada de Welwitschea "Tchizé" dos Santos, uma das filhas do ex-presidente, disse que vai recorrer da decisão.



"Eles entraram com recurso, mas eu pedi a execução imediata (...) e o juiz concordou com isso", disse Riba Ciurana à AFP.



Tchizé opôs-se ao retorno do corpo do pai a Angola, alegando que ele queria ser sepultado em privacidade na Espanha e não no seu país "com um funeral nacional que pudesse favorecer o atual governo" do presidente Lourenço nas eleições de 24 de Agosto.



Alguns de seus irmãos e meio-irmãos, por outro lado, apoiaram, em carta, que seu pai recebesse um funeral de Estado, mas após as eleições.



Neste sábado, Tchizé chamou a situação de "vergonha global" em sua conta do Instagram.