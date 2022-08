Governo montenegrino cai após moção de desconfiança no Parlamento

O Parlamento de Montenegro aprovou neste sábado (20) uma moção de desconfiança, o que abre caminho para a queda do atual governo e o início de uma nova fase de turbulência política no pequeno país adriático.



A medida foi aprovada com 50 votos a favor e apenas um contra, enquanto os outros 30 parlamentares boicotaram a votação.



"Precisamos de eleições e de um governo estável", declarou o parlamentar Danijel Zivkovic, que apresentou a moção de censura.



A votação ocorreu meses depois que outra moção de desconfiança derrubou o governo de coalizão anterior.



Montenegro vive um clima de turbulência política há semanas depois que o governo assinou um controverso acordo com a Igreja Ortodoxa Sérvia (IOS).



O acordo abrange uma série de questões, incluindo uma estrutura regulatória para centenas de propriedades do IOS, como igrejas e mosteiros.



O primeiro-ministro Dritan Abazovic elogiou o acordo, dizendo esperar que ajude a aliviar as tensões entre grupos opostos dentro do país, especialmente partidos pró-Sérvia e pró-Ocidente.



O presidente Milo Djukanovic é um oponente ferrenho da IOS e é acusado de querer nacionalizar as propriedades da igreja.



Djukanovic, um oponente do primeiro-ministro, usou o acordo para desestabilizar o governo e pressionar por eleições antecipadas.



As questões religiosas têm sido um foco constante de conflito em Montenegro, cujos governos caíram no passado por questões envolvendo a IOS.



O pequeno país do Adriático tem sido atormentado por disputas de identidade. No ano passado, manifestantes que se autodenominavam "patriotas montenegrinos" tentaram impedir a ascensão ao poder de um novo líder da IOS em Montenegro.



O país se separou da Sérvia em 2006, mas um terço de seus 620.000 habitantes se identifica como sérvio e alguns não acreditam que Montenegro deva ser uma entidade separada.



A IOS é majoritária no país, embora seus oponentes a acusem de servir aos interesses da vizinha Sérvia.