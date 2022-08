A agência de classificação de risco S&P; Global Ratings elevou a nota da Ucrânia para CCC+, evidenciando os efeitos positivos do reescalonamento da dívida daquele país a curto e médio prazos, após um acordo com um grupo de credores.



A nova classificação está três níveis acima do default, mas caracteriza uma situação de "vulnerabilidade", uma vez que o devedor depende de "condições econômicas, financeiras e comerciais favoráveis para honrar seus compromissos", segundo a S&P.;



Na véspera, a agência Fitch tomou uma decisão semelhante, elevando a nota da Ucrânia para CC.