Warren Buffett obtém luz verde para ficar com 50% da Occidental Petroleum

A Berkshire Hathaway, holding do bilionário americano Warren Buffett, obteve sinal verde das autoridades americanas para aumentar sua participação na petrolífera Occidental Petroleum em até 50%, segundo documentos publicados nesta sexta-feira (19).



Os papéis da companhia dispararam 9,88%, a 71,29 dólares, em Wall Street. Já as ações da Berkshire Hathaway recuaram 2,30%, para 297,28 dólares.



A Federal Energy Regulatory Commission (Ferc, Comissão Federal de Regulação Energética) dos Estados Unidos informou nesta sexta que o conglomerado de Buffet solicitou em 11 de julho autorização para adquirir até 50% da petrolífera, que é uma das maiores produtoras de petróleo dos Estados Unidos, com atividades importantes nos setores de petroquímica e geração de eletricidade.



Buffett começou a aumentar sua participação na Occidental depois do início da invasão russa da Ucrânia, e atualmente detém 18,72% das ações ordinárias da empresa, segundo o documento da Ferc.



Desde o primeiro anúncio de entrada da Berkshire Hathaway no capital da Occidental Petroleum, suas ações se valorizaram 50%.



OCCIDENTAL PETROLEUM