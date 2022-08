Surto de violência deixa pelo menos 21 mortos no norte da Síria

Pelo menos 21 pessoas morreram em dois incidentes separados em um surto de violência ao longo da fronteira norte da Síria com a Turquia, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) nesta sexta-feira (19).



Os ataques ocorrem em um cenário de tensões crescentes entre as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos e apoiadas pelo regime, e as forças turcas.



As vítimas morreram em dois incidentes distintos: um em Al-Bab, área controlada por facções sírias leais à Turquia no nordeste de Aleppo; e outro perto de Hassakeh, no nordeste do país, sob controle das FDS.



Em Al-Bab, "fogos de artilharia de forças pró-regime em um mercado mataram 17 civis, incluindo seis crianças, e feriram outros 35", disse o OSDH.



O porta-voz das FDS, Farhad Shami, disse que suas forças "não têm nada a ver" com o ataque.



Um correspondente da AFP viu moradores e equipes de resgate se esforçarem para retirar os feridos em meio a barracas de frutas e vegetais destruídas.



Em Hassakeh, a administração autônoma curda informou nesta sexta-feira que um bombardeio turco "matou quatro crianças e feriu outras 11" ao atingir "um centro fechado para menores à noite". O OSDH confirmou os números.



A Turquia ameaça uma ofensiva desde maio contra as forças curdas que controlam grande parte do nordeste da Síria, envolvidas em uma guerra que deixou meio milhão de mortos e milhões de refugiados e deslocados desde 2011.



Desde julho, drones turcos atacam áreas controladas pelas FDS, consideradas "terroristas" por Ancara, segundo o OSDH e representantes turcos.



No entanto, o presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou "não ter interesse" no território sírio e que a Turquia desejava "passar para uma nova etapa" com o regime de Damasco, já que a melhora nas relações reforçaria a paz na região.