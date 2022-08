Dezenas de funcionários de cassino no Camboja fugiram a nado para o Vientã

Quarenta pessoas nadaram do Camboja ao Vietnã para fugir de um cassino onde trabalhavam sem receber salários, informaram nesta sexta-feira (19) autoridades de ambos os países.



O incidente foi na quinta-feira na região de Kandal (sudoeste do Camboja), próximo à capital, Phnom Penh.



A polícia vietnamita, citada por um meio estatal, deteve quarenta funcionários do "Golden Phoenix Entertainment" por cruzarem a fronteira a nado. Todos são vietnamitas.



Segundo o coronel Dinh Van Noi, estas pessoas cumpriam longas jornadas de trabalho sem receber o pagamento adequado. Também "trabalhavam de forma ilegal", declarou o ministro de Interior do Camboja, Sar Kheng.



"Prometeram ótimos salários e não cumpriram... eles cruzaram a fronteira porque não entraram em acordo( com o empregado). Eles fugiram", acrescentou.



A polícia do Camboja iniciou uma investigação e deteve o diretor do cassino, que foi interrogado, segundo o ministro.



Uma funcionária, de 20 anos, afirmou que os seguranças do cassino tentaram impedir a fuga, atacando o grupo com paus e barras de ferro.



"Passamos quatro meses em estafa enquanto trabalhávamos no casino de Camboja, foi um inferno", declarou a jovem ao portal de notícias VnExpress, acrescentando que eram obrigados a trabalhar 14 horas ininterruptas.



"Se não o fizesse, seria espancada até a morte", disse.



Na primeira metade de 2022, cerca de 250 trabalhadores vietnamitas foram resgatados no Camboja de empregadores que lhes impunham condições abusivas, segundo autoridades vietnamitas.