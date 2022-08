O suspeito de esfaquear Salman Rushdie se declarou nesta quinta-feira (18) inocente das acusações de tentativa de assassinato e agressão, em uma audiência em um tribunal no norte do estado de Nova York.



Hadi Matar, de 24 anos, reiterou, por meio de seu advogado, sua declaração de inocência das acusações que enfrenta por supostamente invadir o palco de um evento literário na última sexta-feira na cidade de Chautauqua e esfaquear o escritor britânico várias vezes no pescoço e no abdômen.



Preso logo em seguida, o suspeito já havia se declarado inocente durante uma audiência de julgamento no sábado.