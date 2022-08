Julgamento contra acusado de financiar genocídio de Ruanda começará em 29/9

O ruandês Felicien Kabuga, acusado de financiar o genocídio de 1994 em Ruanda, começará a ser julgado em Haia em 29 de setembro pelas acusações de genocídio e crimes contra a humanidade.



"A câmara ordena que o julgamento comece na unidade de Haia com as alegações iniciais em 29 de setembro... e que os depoimentos comecem em 5 de outubro", afirmou o juiz Iain Bonomy, do Mecanismo para Tribunais Criminais Internacionais.



Kabuga, 89 anos, ouviu a declaração do juiz com fones de ouvido.



Felicien Kabuga, que era um dos homens mais procurados do mundo, foi detido em maio de 2020 perto de Paris, depois de passar 25 anos foragido.



Ele é acusado de participar na criação das milícias hutu Interahamwe, as principais forças armadas do genocídio de 1994 que provocou 800.000 mortes, segundo a ONU, em particular entre a minoria tutsi.