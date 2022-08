Exército israelense fecha escritórios de sete ONGs palestinas

O exército israelense executou operações de busca e fechou nesta quinta-feira (18) os escritórios de sete ONGs palestinas com sede na Cisjordânia e acusadas de "terrorismo" pelo Estado hebreu, informaram as organizações.



O governo israelense havia anunciado em outubro de 2021 a inclusão em sua lista de "organizações terroristas" de seis ONGs palestinas vinculadas, segundo as autoridades do país, à Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), uma decisão criticada por organizações de defesa dos direitos humanos.



Nesta quinta-feira, o exército israelense executou operações de busca e fechou os escritórios de sete ONGs em Ramallah, sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.



A medida inclui as seis ONG apontadas como "terroristas" em outubro de 2021 e a organização Health Work Committees, que Israel também considera vinculada à FPLP, movimento marxista palestino que tem um braço armado, mas bem menor que os grupos islamitas Hamas ou Jihad Islâmica.



Estas organizações negaram vínculos com a FPLP. No mês passado, nove países, incluindo França e Alemanha, anunciaram que desejavam seguir cooperando com as seis organizações por falta de elementos de prova contra estas.



A associação Al Naq confirmou a intervenção das "forças de ocupação" israelenses.



O exército de Israel informou que durante a operação "pedras e coquetéis molotov" foram jogados contra os soldados, que precisaram utilizar "meios para dispersar a multidão".



Um líder da Autoridade Palestina, Hussein al-Sheikh, denunciou as medidas israelenses como uma "tentativa de silenciar a voz da verdade e da justiça".