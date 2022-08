Corpo de ex-presidente angolano será entregue à viúva e repatriado

O corpo do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, objeto de disputa entre sua família desde a morte em Barcelona no dia 8 de julho, será entregue a sua viúva e poderá retornar para Angola, determinou a justiça espanhola.



A decisão de um tribunal de Barcelona ordena a "entrega dos restos mortais de José Eduardo dos Santos (...) a sua viúva Ana Paula Cristóvão dos Santos, para o enterro" e autoriza "a repatriação e traslado internacional dos restos mortais" para Angola.



A determinação soluciona a disputa jurídica entre a viúva e uma das filhas do ex-presidente, Tchizé dos Santos, que era contrária ao regresso, no contexto das eleições legislativas programadas para o fim de agosto em Angola.



José Eduardo dos Santos, que governou o país africano com mão de ferro entre 1979 e 2017, faleceu aos 79 anos em uma clínica de Barcelona, onde havia sido internado depois de sofrer um infarto em 23 de junho.