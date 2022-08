Zona do euro revisa e reduz para 0,6% o crescimento no 2º trimestre

O crescimento econômico na zona do euro no segundo trimestre foi revisado em leve baixa, a 0,6% na comparação com o trimestre anterior, enquanto o emprego desacelerou no mesmo período (+0,3%), de acordo com dados publicados pela agência de estatísticas Eurostat nesta quarta-feira.



Na primeira estimativa do final de julho, a Eurostat calculou em 0,7% o avanço do Produto Interno Bruto dos 19 países que compartilham a moeda única (contra +0,5% no primeiro trimestre).



Em ritmo anual, isto representa para o período abril-junho um crescimento de 3,9% na comparação com o mesmo período de 2021.



Os resultados colocam a zona do euro em melhor posição que os Estados Unidos, cujo PIB registrou contração de 0,9% no segundo trimestre em ritmo anual, após a queda de 1,6% no primeiro trimestre.



Apesar da inflação elevada e das consequências da guerra na Ucrânia, a zona do euro foi beneficiada por uma atividade sustentada, especialmente nos setores de serviços e turismo.



Entre os países, a situação é contrastante, com forte crescimento no segundo trimestre na Espanha (1,1% em ritmo trimestral), na Itália (1%) e na França (0,5%), mas estável na Alemanha (0%), maior economia europeia.



Ao mesmo tempo, o crescimento do emprego desacelerou, com uma alta de 0,3% na zona do euro no segundo trimestre em comparação com o período anterior, após o avanço de 0,6% em janeiro-março (+2,4% em ritmo anual no segundo trimestre, +2,9% no primeiro).