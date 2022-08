Biden promulga plano de investimento em clima e saúde

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promulgou nesta terça-feira (16) seu plano de investimento em saúde e clima, que representa uma importante vitória política para os democratas a menos de três meses para as eleições de meio de mandato.



Trata-se do maior investimento dos Estados Unidos na luta contra a mudança climática.



O texto prevê incentivos financeiros para orientar a economia americana para as energias renováveis, limita o preço de alguns medicamentos e cria um imposto mínimo de 15% para grandes empresas.



"Um país pode ser transformado. Isso é o que está acontecendo agora", declarou Biden em um discurso com conotações eleitorais, antes de assinar a reforma, batizada de "Lei de Redução da Inflação", na Casa Branca.



"Trata-se do futuro. Trata-se de trazer progresso e prosperidade para as famílias americanas", continuou. "Trata-se de mostrar aos Estados Unidos e ao povo americano que a democracia ainda funciona."



Resultado de árduas negociações com a ala direita do Partido Democrata, a lei inclui o maior investimento já feito nos Estados Unidos para o clima: US$ 370 bilhões para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 40% até 2030.



A segunda parte deste grande plano de investimentos visa corrigir parcialmente as enormes desigualdades no acesso à assistência médica nos Estados Unidos, em particular baixando o preço dos medicamentos.



O Medicare, um programa de seguro de saúde público para pessoas com mais de 65 anos, poderá pela primeira vez negociar os preços de determinados medicamentos diretamente com as empresas farmacêuticas e, assim, obter tarifas mais competitivas.



Para financiar esses investimentos, a reforma prevê a adoção de uma alíquota mínima de 15% para todas as empresas cujos lucros ultrapassem US$ 1 bilhão.



Este novo imposto destina-se a evitar que certas grandes empresas usufruam de isenções fiscais que lhes permitiram pagar muito menos do que a escala teórica.



Estima-se que esta medida possa gerar mais de US$ 258 bilhões em receitas para o Estado federal americano nos próximos dez anos.