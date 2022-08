Operadora nuclear da Ucrânia denuncia ataque russo contra seu site

A operadora das centrais nucleares ucranianas, Energoatom, denunciou nesta terça-feira (16) um "ataque sem precedentes" contra seu site, ressaltando que o funcionamento do mesmo não sofreu nenhuma "perturbação considerável".



"Em 16 de agosto de 2022, ocorreu o ataque cibernético mais potente desde o início da invasão russa contra o portal da Energoatom", anunciou a estatal no aplicativo Telegram. "O ataque teve origem no território russo", acrescentou.



O grupo russo "Exército Cibernético Popular" usou 7,25 milhões de robôs para atacar o site da Energoatom, destacou a empresa ucraniana, acrescentando que a tentativa de hacking "não teve impacto significativo no funcionamento do site da Energoatom".



O Exército Cibernético Popular russo convocou ao meio-dia no Telegram o ataque ao site da Energoatom. À noite, anunciou "uma mudança", que propunha como alvo o Instituto Ucraniano de Memória Nacional.



Os ataques ocorrem em meio à tensão em torno da central nuclear ucraniana de Zaporizhia, localizada no sul do país e ocupada por tropas russas desde março. A Ucrânia conta com quatro centrais nucleares, que, antes da invasão russa, eram responsáveis por metade da produção de eletricidade do país.