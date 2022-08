Cenas de pânico em loja da Ikea na China por caso de contato de covid

O temor de um confinamento por um caso de contato de covid-19 provocou cenas de pânico no fim de semana em uma loja da Ikea em Xangai, de acordo com imagens que viralizaram nas redes sociais.



A China aplica uma política sanitária que está entre as mais rígidas contra a covid-19, que inclui quarentenas sistemáticas para as pessoas que testam positivo e exames PCR em larga escala e obrigatórios.



Durante a primavera (outono no Brasil), Xangai permaneceu em confinamento por dois meses como resposta ao maior surto epidêmico no país em dois anos.



No sábado, ao tomar conhecimento de apenas um caso de contato em uma loja da Ikea, as autoridades tentaram reter todos os clientes que estavam dentro do estabelecimento comercial e colocá-los em quarentena.



Diversos vídeos divulgados nas redes sociais mostram várias famílias bloqueadas pelo fechamento das portas de vidro da loja.



Outras imagens mostram os clientes fugindo de maneira desesperada pelo que parece uma saída de emergência da loja, que fica no distrito de Xuhui. Os seguranças, com dificuldades para controlar a multidão, tentam manter as portas fechadas.



Este tipo de cena não é incomum na China. Em Xangai, alguns funcionários fugiram na sexta-feira após a notícia de um caso de contato em um edifício comercial no distrito de Huangpu, segundo imagens verificadas pela AFP.



A China anunciou nesta terça-feira 2.368 novos casos positivos de covid-19.



Desde 2020, devido à pandemia, o país mantém as fronteiras fechadas aos turistas estrangeiros.