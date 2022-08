Governo do México atribui escalada de ataques à 'propaganda criminosa' dos cartéis

O governo mexicano atribuiu, nesta segunda-feira (15), à "propaganda criminosa" uma série de ataques contra civis e comércios perpetrados na última semana em vários estados do país, resultando em uma dúzia de mortes.



"Apreensões de drogas (...), apreensões de armas e prisões reduziram essa capacidade criminosa", disse o subsecretário de Segurança, Ricardo Mejía, em entrevista coletiva.



"Como reação (...) e para gerar impacto social, grupos criminosos têm realizado essas ações com o objetivo de fazer propaganda criminosa para buscar gerar psicose social diante de sua capacidade criminosa reduzida", acrescentou.



Os atos de violência ocorreram entre a última terça e sexta-feira nos estados de Jalisco (oeste), Guanajuato (centro), Chihuahua, Baixa Califórnia (norte, na fronteira com os Estados Unidos) e Michoacán (oeste).



Os incidentes mais graves ocorreram na quinta-feira em Ciudad Juárez (Chihuahua), onde um confronto entre grupos rivais -supostamente ligados ao Cartel de Sinaloa- em uma prisão desencadeou uma escalada de atentados urbanos, segundo o governo.



À morte de dois presos nestes confrontos somou-se o assassinato de nove civis em diferentes atentados, incluindo um menor, um locutor e três colaboradores de uma rádio. Várias empresas e veículos também foram queimados.



Dois dias antes, em Jalisco, uma operação do Exército contra supostos chefes do Cartel Nova Geração de Jalisco (CJNG) deixou um suposto criminoso morto, além de veículos e duas dezenas de instalações incendiadas naquele estado e na vizinha Guanajuato, além de bloqueios de estradas.



"As organizações criminosas querem se sentir fortes e criam situações de violência pelas quais, como publicidade, podem enviar suas mensagens, que ainda são fortes", destacou o secretário de Defesa, Luis Cresencio Sandoval, na mesma entrevista coletiva.



Na sexta-feira, veículos de transporte público também foram incinerados nas cidades de Tijuana, Ensenada e Mexicali (Baixa Califórnia), enquanto bloqueios de estradas foram registrados em Michoacán no fim de semana após a captura de 164 membros de um grupo de autodefesa.