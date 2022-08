Delegação do Congresso dos EUA chega a Taiwan

Uma delegação de membros do Congresso dos Estados Unidos chegou neste domingo (14) a Taiwan para uma visita que não estava anunciada, informou uma fonte diplomática americana na ilha.



Esta visita de cinco pessoas, um senador e quatro deputados, democratas e republicanos, que durará até a segunda-feira, segundo o Instituto Americano em Taiwan (embaixada), acontece dias depois das maiores manobras militares já realizadas pela China em torno da ilha.



Os exercícios foram uma resposta à visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes, a deputada democrata Nancy Pelosi.



Taiwan acusa a China de ter usado a visita de Pelosi como pretexto para se preparar para uma invasão.



Em resposta, os Estados Unidos reiteraram o seu compromisso com a região, deram sinais de que fortalecerão suas relações comerciais com Taiwan e indicaram que efetuarão novas travessias aéreas e marítimas no estreito em resposta às ações "provocadoras" de Pequim, anunciou na sexta-feira Kurt Campbell, coordenador da Casa Branca para a região da Ásia-Pacífico.



A China considera que Taiwan, uma ilha com cerca de 23 milhões de habitantes, é uma de suas províncias que ainda não foi reunificada com o restante do território desde o fim da guerra civil chinesa em 1949.



"A delegação se reunirá com responsáveis taiwaneses do primeiro escalão para abordar as relações bilaterais, temas de segurança regional, mudança climática", indicou o Instituto Americano.



Os parlamentares americanos também se reunirão com a presidente Tsai Ing-wen e o ministro das Relações Exteriores Joseph Wu, acrescentou.