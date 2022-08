China e Tailândia iniciam manobras militares conjuntas

China e Tailândia lançaram exercícios militares conjuntos neste domingo (14), os primeiros após um longo hiato devido à covid, anunciou o exército tailandês.



Os exercícios "Falcon Attack" acontecem após as maiores manobras chinesas já realizadas em torno de Taiwan, em resposta à visita da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, a esta ilha que a China reivindica como parte de seu território.



Os exercícios conjuntos com a Tailândia eram realizados todos os anos desde 2015 até a chegada da covid-19.



Os deste verão, que acontecem de 14 a 25 de agosto no noroeste da Tailândia, visam "fortalecer as relações e o entendimento" com a China, disse o chefe da Força Aérea tailandesa, Prapas Sornchaidee.



Os Estados Unidos estão preocupados com a crescente presença da China na região e lançaram esta semana manobras conjuntas com seus aliados na Indonésia.



A Tailândia procura fortalecer seus laços militares com a China há vários anos e comprou equipamentos militares chineses após um acordo assinado em 2017.