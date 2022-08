Homem é preso após efetuar disparos no aeroporto de Camberra

Um homem foi preso neste domingo (14) como suposto autor de vários tiros disparados no principal terminal do aeroporto de Camberra, informou a polícia australiana.



Em imagens publicadas nas redes sociais, um policial controla um homem dentro do terminal, enquanto os alarmes do aeroporto soam.



Do lado de fora, impactos de balas nos vidros frontais do aeroporto, segundo imagens divulgadas pela televisão pública ABC.



"Uma pessoa foi presa e uma arma de fogo foi recuperada", disse a polícia australiana em comunicado, explicando que não houve feridos.



"Um homem entrou no saguão de embarque do aeroporto de Camberra", disse o inspetor de polícia Dave Craft a repórteres. "Cerca de cinco minutos depois, ele sacou uma arma de fogo e disparou cinco vezes", acrescentou.



Craft explicou que o homem atirou contra a janela da frente do terminal. "Não houve disparos contra as pessoas", explicou.



Uma testemunha identificada como Helen disse à versão australiana do jornal The Guardian que o homem de meia-idade, de "aparência normal", "atirou para o ar" perto da área de check-in.



Depois de analisar as imagens do circuito interno de TV do aeroporto, a polícia informou que o homem pode ter agido sozinho e seus motivos são desconhecidos.



Em um comunicado, o primeiro-ministro Anthony Albanese disse que foi informado do incidente e que "atualmente não há ameaça".



O aeroporto foi esvaziado e os voos foram suspensos, embora as autoridades portuárias estejam trabalhando para restaurar o tráfego em poucas horas.