Vendas de 'Versos Satânicos' aumentam nos EUA após ataque a Rushdie

As vendas de livros de Salman Rushdie, especialmente o romance "Os Versos Satânicos", aumentaram neste sábado (13), depois que o escritor britânico foi esfaqueado mais de três décadas depois da publicação da obra que lhe rendeu uma condenação à morte pelo falecido líder supremo e fundador da República Islâmica do Irã.



Na tarde deste sábado, três edições da obra encabeçavam o barômetro de livros da Amazon, que marca o ritmo de livros vendidos nas últimas 24 horas. Seu primeiro best-seller, "Os Filhos da Meia-Noite", ocupava a quarta posição.



Rushdie ficou gravemente ferido ontem quando foi esfaqueado no pescoço e no abdômen ao ser atacado por um homem durante um evento literário no estado de Nova York.



O atentado causou estupor mundial mais 30 anos depois que o aiatolá Ruhollah Khomeini emitiu uma fátua que pedia a morte do escritor britânico por causa da obra "Os Versos Satânicos", por considerá-la uma blasfêmia.



Na livraria Strand de Nova York, diversas obras de Rushdie estavam entre as mais procuradas pelo público, sem contar os pedidos pela internet.



"As pessoas chegam e buscam qualquer um de seus livros, querem saber quais temos", disse à AFP Katie Silvernail, responsável por uma das seções da livraria.



Usuários do Twitter, por sua vez, pediram que as pessoas comprassem livros de Rushdie como forma de expressar solidariedade.



O escritor britânico está hospitalizado na Pensilvânia e seu estado é considerado grave.



Twitter



AMAZON.COM