Tempestade deixa um morto e dezenas de feridos em festival de música na Espanha

A tempestade que atingiu o leste da Espanha neste sábado deixou um morto e dezenas de feridos quando parte de um palco de um festival perto de Valência desabou, informaram os serviços de emergência.



O acidente ocorreu pouco depois das 4 da manhã (hora local) no festival de música eletrônica Medusa Circus of Madness, na praia de Cullera, cerca de 50 km ao sul de Valência.



"Às 4h18, parte do palco do Festival em Cullera desabou devido a uma forte rajada de vento", escreveram os serviços de emergência no Twitter.



"Uma pessoa morreu, três sofreram politraumatismo grave" e outras 14 sofreram ferimentos leves, acrescentaram.



Mais tarde, os serviços médicos aumentaram o número de pacientes tratados para 40.



A mídia explicou que o falecido seria um homem de 20 anos, que morreu ao ser atingido por parte do palco do evento, que se desprendeu pelo vento.



A estrutura da entrada também desabou, segundo estas fontes.



Cerca de 320 mil pessoas eram esperadas para o festival.



"Estamos completamente devastados e consternados com o que aconteceu na madrugada", disse a organização do festival em comunicado, enviando condescendências à família e amigos da vítima.



De acordo com o comunicado, "um vendaval inesperado e violento devastou certas áreas do festival", obrigando os promotores a "desmontar imediatamente a área de shows para garantir a segurança dos participantes, trabalhadores e artistas".



O presidente regional, Ximo Puig, escreveu no Twitter que se tratou de "um terrível acidente" e enviou suas "mais profundas condolências à família e amigos do jovem falecido".