Homem abatido em Ohio fez chamado "às armas" após operação de busca na casa de Trump

A imprensa americana informou nessa sexta-feira (12) que o atirador morto na quinta-feira (11) pela polícia após tentar invadir os escritórios da FBI, em Ohio, havia publicado um "chamado às armas" na rede social de Donald Trump, Truth Social, depois que agentes federais entraram na casa do ex-presidente.



Identificado pela polícia de Ohio como Ricky Shiffer, de 42 anos, as capturas de tela da postagem em nome do sujeito diziam: "Este é um chamado às armas".



Desde então, a conta foi removida do Truth Social.



"Eu proponho a guerra", acrescentou o autor, convocando os "patriotas" a irem à Flórida e matar agentes do FBI, um dia após a operação de busca feita na segunda-feira (08) na casa do ex-presidente Donald Trump, no estado da Flórida.



A operação sem precedentes gerou fortes protestos no campo republicano.



O autor confessou ter tentando invadir as instalações do FBI em Cincinnati.



Na quinta, o FBI anunciou que uma pessoa armada havia tentado invadir durante a manhã seus escritórios de Cincinnati.