Sete cidades britânicas na disputa para sediar Eurovision 2023 no lugar da Ucrânia

Sete cidades britânicas foram selecionadas para sediar a próxima edição do concurso musical Eurovision, organizado pelo Reino Unido em nome da Ucrânia como resultado da invasão russa, anunciou a BBC nesta sexta-feira (12).



Das 20 cidades que manifestaram interesse em organizar esta competição tradicional, Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle e Sheffield foram finalmente selecionadas. Londres e Belfast (Irlanda do Norte), entre outros, não entraram na lista.



A decisão final do local será anunciada no outono.



O Reino Unido sediou este festival até 8 vezes, acompanhado por dezenas de milhões de espectadores. A última vez foi em 1998 em Birmingham (centro da Inglaterra).



A Ucrânia, grande favorita para a edição de 2022 na Itália, conquistou a vitória em maio com a música "Stefania" do grupo Kalush Orchestra, uma mistura de hip-hop e música tradicional.



Após esta vitória, símbolo da resistência ucraniana e da solidariedade europeia, Kiev protestou vigorosamente contra a decisão do promotor do evento (a União Europeia de Radiodifusão, UER) de retirar a celebração da 67ª edição.



Tradicionalmente, o país vencedor da última edição organiza a próxima.



Em junho, a UER considerou que não havia condições de segurança necessárias para a sua realização na Ucrânia e voltou-se para a segunda classificada: o Reino Unido.



A UER e o governo britânico anunciaram em 25 de julho a assinatura de um acordo para a emissora pública britânica BBC organizar o festival, uma edição na qual a Ucrânia terá um papel de liderança.