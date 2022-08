Ex-presidente paraguaio Lugo segue hospitalizado em situação 'estável' após sofrer derrame

O ex-presidente paraguaio Fernando Lugo, de 71 anos, permanece hospitalizado pelo segundo dia consecutivo em um hospital privado em Assunção após sofrer um derrame na quarta-feira em seu gabinete no Senado, informou um porta-voz médico nesta quinta-feira (11).



Lugo "está estável, com sinais vitais razoáveis, batimentos cardíacos razoáveis e sem sangramento significativo dos drenos que lhe foram realizados", disse Jorge Querey, porta-voz da equipe médica.



O ex-presidente (2008-2012) passou por uma intervenção cirúrgica de quatro horas nesta quinta-feira para estancar o sangramento, cujo resultado só será conhecido em 48 a 72 horas, informou Querey, que também atua como senador pelo partido de Lugo, o esquerdista Frente Guasú (Frente Grande).



O político e ex-bispo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do exclusivo Sanatório Migone. "Ele é um paciente crítico que já estava tomando vários medicamentos", alertou o médico.



Como presidente, Lugo superou o linfoma, câncer do sistema linfático, com tratamentos no Brasil, lembrou Querey.



Seu partido faz parte da oposição que elegerá seu candidato presidencial em 18 de dezembro de olho nas eleições gerais de 30 de abril de 2023.



Lugo se preparava para concorrer à reeleição como parlamentar.