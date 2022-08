Zelensky exorta mundo a 'reagir' contra 'ocupantes' russos da central nuclear de Zaporizhzhia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, exortou, nesta quinta-feira (11), a comunidade internacional a "reagir imediatamente" para que seu país recupere o controle da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia e alvo de bombardeios.



"O mundo inteiro deve reagir imediatamente para expulsar os ocupantes da usina de Zaporizhzhia", a maior da Europa, ocupada por tropas russas desde 4 de março, disse Zelensky em sua mensagem diária de vídeo.



"Somente a retirada dos russos (...) garantirá a segurança nuclear de toda a Europa", acrescentou, ao denunciar a "chantagem nuclear russa".



A usina nuclear de Zaporizhzhia foi bombardeada novamente nesta quinta-feira. Ucrânia e Rússia acusam-se mutuamente pelo ataque, como aconteceu na semana passada.



A fábrica ucraniana em Zaporizhzhia ficou sob o controle das tropas russas em 4 de março, logo após o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. A Ucrânia acusa a Rússia de ter enviado tropas para as instalações da usina e de ter armazenado armas no local.



"A situação está piorando, há substâncias radioativas próximas (dos locais bombardeados, ndlr) e vários sensores de radiação foram danificados", disse a estatal ucraniana Energoatom nesta quinta-feira.



"Reitero que é uma situação séria, grave", alertou o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, perante o Conselho de Segurança da ONU, onde pediu para que a AIEA seja autorizada a entrar "o mais rápido possível" no usina para avaliar a situação.