Procurador-geral dos EUA diz ter aprovado busca na casa de Trump

O secretário de Justiça dos Estados Unidos, Merrick Garland, revelou, nesta quinta-feira (11), ter "aprovado pessoalmente" a busca realizada na casa de Donald Trump e condenou os "ataques infundados" ao FBI, após a ação sem precedentes contra um ex-presidente americano.



Garland, que também é procurador-geral, não explicou o motivo da operação, mas ressaltou que há uma "causa provável" e que pediu a um tribunal a publicação de documentos do caso.



"Eu pessoalmente aprovei a decisão de solicitar um mandado de busca neste assunto", disse Garland a repórteres. "O departamento não toma tal decisão de maneira leviana".



As buscas realizadas pelo FBI esta semana na residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, desencadearam uma tempestade política num país já polarizado, no momento em que Trump cogita uma nova candidatura à Casa Branca.



Personalidades republicanas ofereceram seu apoio ao ex-presidente, que não estava no local quando a busca ocorreu.



O ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence, um possível rival em 2024, expressou sua "profunda preocupação" e estimou que a busca parecia motivada por "partidarismo".



Garland criticou os "ataques infundados ao profissionalismo dos agentes e promotores do FBI e do Departamento de Justiça".



Desde que deixou o cargo, Trump mantém grande influência sobre o Partido Republicano. O magnata segue alegando, sem provas, que venceu as eleições presidenciais de 2020.