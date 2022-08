Ex-advogado americano de Khashoggi é multado nos Emirados por 'lavagem de dinheiro'

Um tribunal dos Emirados Árabes Unidos multou o ex-advogado americano do jornalista saudita assassinado Jamal Khashoggi em US$ 1,4 milhão por "lavagem de dinheiro", substituindo uma primeira sentença de três anos de prisão.



O americano Asim Ghafoor atuou como advogado de Khashoggi, cujo assassinato brutal em 2018 nas mãos de agentes sauditas afetou por um tempo a imagem da Arábia Saudita, aliada dos Emirados Árabes Unidos.



Em julho, Ghafoor foi preso e condenado a três anos de prisão, além de multado em cerca de US$ 815.000. Nesta ocasião, um tribunal de Abu Dhabi condenou Asim Ghafoor "por lavagem de dinheiro ligada a uma operação de evasão fiscal nos Estados Unidos", anunciou a agência oficial dos Emirados WAM na noite de quarta-feira.



Desta forma, o tribunal "revogou a pena de prisão anteriormente pronunciada, e condenou o interessado a uma multa de cinco milhões de dirrãs", cerca de 1,4 milhão de dólares, acrescentou a WAM.



Segundo a agência, Ghafoor foi processado a pedido das autoridades americanas, embora em julho, após a condenação em primeira instância, Washington tenha assegurado que "não havia solicitado a prisão" de Ghafoor.



Os Emirados Árabes Unidos, onde está localizado o centro financeiro regional de Dubai, é um país que tem sido frequentemente acusado de complacência na lavagem de dinheiro e fraude fiscal.



Recentemente, as autoridades anunciaram medidas e garantiram que pretendem reforçar o combate à criminalidade financeira.