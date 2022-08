Aquecimento global, mesmo que modesto, ameaça florestas do Hemisfério Norte

Uma mudança, mesmo que moderada, na temperatura e precipitação pode prejudicar as florestas do Hemisfério Norte, a rica biodiversidade que abrigam e sua capacidade de armazenar carbono, de acordo com um estudo publicado na revista Nature.



As florestas boreais, que cobrem grandes áreas da Rússia, Alasca e Canadá, são importantes sumidouros de carbono, mas estão ameaçadas por incêndios cada vez mais frequentes e espécies invasoras favorecidas pelo aquecimento global.



Para descobrir como temperaturas mais altas e menos chuva podem afetar as espécies mais comuns nessas florestas, os pesquisadores realizaram um experimento de cinco anos, cujos resultados foram publicados na revista científica Nature na quarta-feira.



De 2012 a 2016, eles cultivaram 4.600 espécimes de nove espécies de árvores, incluindo abetos e pinheiros, no nordeste de Minnesota, nos Estados Unidos.]



Usando cabos subterrâneos e lâmpadas infravermelhas, esses brotos jovens foram aquecidos a duas temperaturas diferentes, 1,6°C acima da temperatura ambiente e 3,1°C acima.



Lonas foram posicionadas em metade dos locais para reter a água da chuva e imitar as mudanças na precipitação que as mudanças climáticas devem causar.



Mesmo a 1,6°C, o crescimento das árvores foi prejudicado pelo aumento da mortalidade e redução do desenvolvimento.



O aquecimento, sozinho ou combinado com menos chuva, aumentou a mortalidade de árvores jovens entre as nove variedades estudadas.



O Acordo de Paris de 2015 planeja limitar o aquecimento global a bem menos de 2°C em comparação com o período pré-industrial, ou mesmo 1,5°C, mas os compromissos atuais dos governos levam a um aquecimento de 2,7°C ao longo do século.



Estudos anteriores mostraram que as mudanças climáticas podem ter efeitos positivos e negativos nas florestas boreais, como uma estação de crescimento mais longa no extremo norte.



O crescimento de bordos e carvalhos, raros hoje em florestas boreais, foi assim acelerado a 1,6°C, enquanto as coníferas se saíram menos bem.



O aumento dos níveis de CO2 na atmosfera pode ter "efeitos positivos modestos" em algumas espécies, disse à AFP o principal autor do estudo, Peter Reich, mas as plantas podem ficar saturadas com CO2 e mais incêndios estão levando a sua liberação na atmosfera, alertou.