Petróleo sobe apesar do aumento nas reservas comerciais dos EUA

O preço do petróleo teve alta nesta quarta-feira (10), num contexto de valorização dos mercados após uma moderação da inflação nos Estados Unidos, e apesar de um novo aumento das reservas comerciais de petróleo bruto naquele país.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 1,13%, para US$ 97,40 em Londres.



Já um barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em setembro teve ganho de 1,58%, para US$ 91,93 em Nova York.



Os preços caíram brevemente após a divulgação de dados da Agência americana de Informação de Energia (EIA), que relatou um novo aumento nas reservas de petróleo na semana passada.



O aumento foi de 5,5 milhões de barris (mb) para 432 mb na semana encerrada em 5 de agosto, quando os analistas esperavam uma queda de 1 milhão de barris.