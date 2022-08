Wall Street fecha em alta após divulgação de dados da inflação nos EUA

A bolsa de Nova York comemorou com alívio a moderação em julho da alta de preços nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (10).



No fechamento do mercado, o índice industrial Dow Jones subiu 1,63%, o tecnológico Nasdaq subiu 2,89% e o S&P; 500 - das 500 principais empresas listadas - teve alta de 2,13%.



A inflação abrandou ligeiramente nos Estados Unidos em julho, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, graças aos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) para esfriar a economia e uma queda nos preços da gasolina.



Os investidores consideram a ligeira queda nos preços como um alívio e um passo na direção certa para os gastos do consumidor, que respondem por dois terços do PIB dos EUA.