Trump se nega a responder perguntas em investigação civil da Justiça de NY

Donald Trump se recusou, nesta quarta-feira (10), a responder perguntas sob juramento em Nova York, em uma investigação civil por suposta fraude financeira nos negócios de sua família, em meio a uma tempestade política após o FBI realizar buscas em sua mansão na Flórida.



O ex-presidente americano afirmou que não tinha outra alternativa além de invocar a Quinta Emenda da Constituição, que permite às pessoas permanecer em silêncio para não produzir provas contra si mesmas durante um interrogatório.



"Me recusei a responder às perguntas em virtude dos direitos e prerrogativas outorgadas a todos os cidadãos pela Constituição dos Estados Unidos", disse Trump em comunicado.



"Quando sua família, sua empresa e todas as pessoas de seu entorno se transformam em alvo de uma Caça às Bruxas infundada e politicamente motivada, com apoio de advogados, procuradores e meios de comunicação falsos, não há outra opção", acrescentou.



"Se eu tinha algum questionamento interno, as buscas em minha casa, Mar-a-Lago, na segunda-feira por parte do FBI, apenas dois dias antes deste depoimento, eliminou qualquer dúvida", disse.



Trump havia confirmado antes, nas redes sociais, que estava no gabinete da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, cuja investigação é uma das muitas averiguações em curso sobre as práticas comerciais e outras ações do magnata.



O ex-presidente recorreu à sua plataforma, Truth Social, para fazer uma enxurrada de ataques contra James, descrevendo-a como uma procuradora-geral "racista" que está "tentando 'pegar Trump'" por meio de uma ação judicial que tem como objetivo derrubá-lo politicamente.



James é responsável pela "continuidade da maior Caça às Bruxas na história dos Estados Unidos!", escreveu Trump. "Minha grande companhia, e eu mesmo, estamos sendo atacados de todos os lados. República das Bananas!", acrescentou.



A procuradora de Nova York suspeita que a Organização Trump superestimou de forma fraudulenta o valor de propriedades imobiliárias ao solicitar empréstimos bancários, enquanto subestimava os valores desses mesmos imóveis às autoridades tributárias para pagar menos impostos.



Trump e seus filhos adultos, Donald Jr. e Ivanka, teriam que prestar depoimento, sob juramento, em julho, mas houve um adiamento devido à morte de sua mãe, Ivana Trump, primeira esposa do ex-presidente.



- Rumo à Casa Branca? -



Os Trump negaram qualquer conduta inapropriada e o ex-presidente republicano disse que a investigação tem motivações políticas.



Se James, uma democrata afro-americana, encontrar alguma evidência de má conduta financeira, pode processar a Organização Trump por danos e prejuízos, mas não pode apresentar acusações penais, pois trata-se de uma investigação civil.



Eric Trump, outro filho do ex-presidente, investiu contra James em um tweet nesta quarta, dizendo que seu pai compareceria "para prestar depoimento à procuradora-geral mais corrupta dos Estados Unidos".



Donald Trump também divulgou hoje vídeos em que James faz ataques verbais contra ele, tachando-o de "presidente ilegítimo" e prometendo abrir um processo.



A investigação de James é uma das muitas batalhas legais envolvendo Trump, o que pode atrapalhar sua eventual candidatura à presidência em 2024.



O depoimento em Nova York acontece depois de uma operação de busca do FBI, a polícia federal investigativa dos EUA, na residência do magnata em Palm Beach, Flórida.



O FBI, dirigido por Christopher Wray, que foi nomeado por Trump, não revelou o motivo das buscas.



Contudo, os meios de comunicação americanos disseram que os agentes estavam realizando uma busca autorizada pela Justiça relacionada com o possível manuseio incorreto de documentos classificados que tinham sido levados a Mar-a-Lago depois que Trump deixou a Casa Branca em janeiro de 2021.



Como era esperado, Trump manifestou indignação pelas buscas, tachando-as de "uso do sistema de justiça como arma".



Na Casa Branca, a secretária de Imprensa da presidência, Karine Jean-Pierre, disse que o presidente Joe Biden não recebeu nenhum aviso prévio sobre as buscas em Mar-a-Lago e que respeita a independência do Departamento de Justiça.



Desde que deixou o cargo, Trump se mantém como a figura que mais provoca divisões no país e continua propagando mentiras de que teria efetivamente vencido as eleições de 2020.



O magnata também é alvo de um intenso escrutínio legal por seus esforços para anular os resultados das eleições e pela invasão do Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, por parte de seus simpatizantes.