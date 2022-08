Polícia realiza busca na casa do presidente do Peru à procura de sua cunhada

A casa da família do presidente do Peru, Pedro Castillo, na região de Cajamarca, foi revistada nesta quarta-feira (10) em busca de sua cunhada Yenifer Paredes, acusada de corrupção, segundo imagens da televisão.



A operação não foi bem-sucedida pelo segundo dia consecutivo, depois de uma equipe de procuradores e policiais também ter invadido o Palácio do Governo na terça-feira, sem encontrar Paredes.



De acordo com imagens transmitidas por vários canais de televisão, os agentes entraram na casa da família de Castillo na aldeia de Chugur, na província de Chota, no norte do país.



O Superior Tribunal de Justiça autorizou na terça-feira a exigência fiscal para a busca, já que a cunhada de Castillo indicou até três endereços em seus documentos de identidade.



Uma fonte do Ministério Público consultada pela AFP não confirmou a operação, por motivos de sigilo do processo.



No entanto, o presidente Castillo confirmou a ação em Cajamarca no meio da manhã durante um ato público no Palácio do Governo, sede do Executivo em Lima.



"Acabaram de entrar na minha casa", disse o presidente, um professor rural de 52 anos e sindicalista que enfrenta até cinco investigações fiscais por suposta corrupção, uma situação sem precedentes para um presidente em exercício.



Yenifer Paredes, 26 anos, que considera o presidente e sua esposa seus "pais", é procurada por seu suposto envolvimento em uma rede de corrupção e lavagem de dinheiro.



Nesse caso, ela já havia sido intimada a depor perante o Ministério Público e a comparecer perante uma comissão de controle do Congresso peruano, em meados de julho.